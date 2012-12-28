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сегодня, 14:47

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила максимум с начала года

Цена на Петербургской бирже выросла на 1,36%, до 63 885 рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в понедельник выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,36%, до 63 885 рублей за тонну, обновив максимум с начала года, — передает ПРАЙМ со ссылкой на данные торгов.

Помимо этого, по итогам торгового дня подорожал и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла на 1,59% — до 61 412 рублей за тонну.

Тонна летнего дизельного топлива подорожала на 1,72% — до 59 070 рублей.

Мазут вырос в цене на 5,95%, до 19 525 рублей за тонну. При этом цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 6,72%, до 14 928 рублей за тонну, авиакеросин — на 0,67%, до 70 589 рублей.

Кабмин РФ продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь.

Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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