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В России
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сегодня, 14:47
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила максимум с начала года
Цена на Петербургской бирже выросла на 1,36%, до 63 885 рублей за тонну.
Помимо этого, по итогам торгового дня подорожал и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла на 1,59% — до 61 412 рублей за тонну.
Тонна летнего дизельного топлива подорожала на 1,72% — до 59 070 рублей.
Мазут вырос в цене на 5,95%, до 19 525 рублей за тонну. При этом цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 6,72%, до 14 928 рублей за тонну, авиакеросин — на 0,67%, до 70 589 рублей.
Кабмин РФ продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется.
Ранее сообщалось, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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