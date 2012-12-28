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В мире
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51 минуту назад
К 2030 году страны ЕС планируют отказаться от импорта российского урана
Отмечается, что для реорганизации цепочек поставок топлива для атомных станций необходимы инвестиции в размере €241 млрд.
«Европейская комиссия в идеале хотела бы, чтобы к 2030-м годам европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта», — заявили изданию неназванные представители ЕС.
При этом уточняется, что планы по поэтапному отказу сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны Венгрии и Словакии. Согласно совместному заявлению министров двух стран, поэтапный отказ от атомной энергетики к 2030 году приведет к «более высоким и нестабильным ценам», а также поставит под угрозу безопасность их энергоснабжения.
FT подчеркивает, что РФ занимает 55% мирового рынка обогащения урана. В то же время европейские организации Orano и Urenco вместе с российскими и китайскими добытчиками составляют около 40% мировых мощностей.
Анонимные представители ЕС отметили, что проблемой станет создание в Европе конверсионной промышленности, которая могла бы конкурировать с «Росатомом» по более низким ценам.
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