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В России
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сегодня, 13:07

В Минстрое предлагают увеличить плату за воду без счетчиков

Правительство рассмотрит проект Минстроя об увеличении платы за потребление воды для владельцев квартир без счетчиков, соответствующий документ подготовили в ведомстве.

Минстрой РФ предложил в два раза увеличить плату за потребление воды без использования приборов учета. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, — передает ТАСС.

«В соответствии с действующими положениями правил № 354, при отсутствии приборов учета размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с применением повышающего коэффициента, величина которого принимается равной 1,5. Однако данного механизма недостаточно для должного стимулирования установки приборов учета. <...> Предлагается установить размер повышающего коэффициента, предусмотренного правилами № 354, равным 3», — говорится в пояснительной записке к документу. Авторы проекта считают, что мера позволит усилить ответственность правообладателей недвижимости за отсутствие приборов учета потребления воды либо за их несвоевременную поверку.

В ведомстве сослались на успешный эксперимент в Москве, где благодаря повышающему коэффициенту количество установленных счетчиков увеличилось с 80% в 2015 году до 90% — в прошлом году. Общий уровень оснащенности счетчиками в России составляет 84%. Документом также предлагается ужесточить порядок расчета платы при несанкционированном или самовольном подключении к инженерным сетям.

Как рассказал ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) в рамках форума «Россия — Исламский мир» в Казани, тарифы ЖКХ в России в 2025 году будут проиндексированы в среднем на 11,9%, но размер повышения будет разниться в разных регионах.
плата
ЖКУ
вода
счетчики
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