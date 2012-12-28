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В России
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сегодня, 12:14
В Белгороде могут отменить помощь в восстановлении жилья для покинувших РФ жителей
По словам губернатора Белгородской области, такие объекты можно консервировать, а потом возвращаться к рассмотрению этого вопроса.
«Вынести на рассмотрение оперативного штаба вопрос, если собственник машины, которая повреждена, или жилья, которое повреждено, покинул страну и проживает за пределами Российской Федерации, вопрос об актуальности восстановления его жилья и перечисления денег. <...> Потому что если люди покинули страну, почему мы должны сейчас в первую очередь тратить [средства] на них тогда, когда люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации», — сказал он на еженедельном совещании правительства региона, трансляция которого ведется во «ВКонтакте».
Гладков предложил консервировать жилье граждан, покинувших страну.
«Закончится специальная военная операция, отдельно соберемся, будем рассматривать. А сейчас пока консервировать эти объекты. Точно так же, как автомобили», — сообщил губернатор.
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