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В России
63
сегодня, 12:14

В Белгороде могут отменить помощь в восстановлении жилья для покинувших РФ жителей

По словам губернатора Белгородской области, такие объекты можно консервировать, а потом возвращаться к рассмотрению этого вопроса.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил приостановить восстановление поврежденного в результате атак ВСУ жилья уехавших из России граждан, — передает ТАСС.

«Вынести на рассмотрение оперативного штаба вопрос, если собственник машины, которая повреждена, или жилья, которое повреждено, покинул страну и проживает за пределами Российской Федерации, вопрос об актуальности восстановления его жилья и перечисления денег. <...> Потому что если люди покинули страну, почему мы должны сейчас в первую очередь тратить [средства] на них тогда, когда люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации», — сказал он на еженедельном совещании правительства региона, трансляция которого ведется во «ВКонтакте».

Гладков предложил консервировать жилье граждан, покинувших страну.

«Закончится специальная военная операция, отдельно соберемся, будем рассматривать. А сейчас пока консервировать эти объекты. Точно так же, как автомобили», — сообщил губернатор.
Белгород
восстановление
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