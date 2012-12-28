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В России
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сегодня, 11:29
В Татарстане при атаке ВСУ пострадали 16 человек
Трое детей и 13 взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на территорию Татарстана 15 июня.
Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье при отражении атаки украинских БПЛА обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий, всего же пострадали 13 человек . Позже пресс-служба главы республики сообщила, что скончался второй пострадавший. СК РФ по данному факту возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».
«По уточненной информации, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 16 человек, в том числе трое детей», — заявил представитель экстренных служб.
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