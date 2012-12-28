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В России
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57 минут назад
В РФ утвердили новые правила для расчета среднего заработка
Установленные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.
«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — говорится в документе.
При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.
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