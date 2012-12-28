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В России
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сегодня, 09:59
В Курской области саперы разминировали самокат со взрывным устройством
При разминировании Курской области российскими сапёрами был обнаружен самокат со взрывным устройством внутри.
«Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нем была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние. И при подробном обследовании самоката, мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества», — рассказал Малой. По его словам, в ходе разминирования саперу нужно обращать на каждую мелочь и не пропускать ни единого сантиметра, — передает ТАСС.
Как уточнили в министерстве, на труднодоступных участках местности военнослужащие применяют робототехнический комплекс разминирования «Сталкер». Он помогает обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.
"Военнослужащие инженерных подразделений группировки «Север» продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов в Курской области. В поселках саперы проводят работы по обнаружению и уничтожению инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств ВСУ», — добавили в МО РФ.
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