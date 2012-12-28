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В России
46
сегодня, 09:59

В Курской области саперы разминировали самокат со взрывным устройством

При разминировании Курской области российскими сапёрами был обнаружен самокат со взрывным устройством внутри.

Саперы российской армии нашли самокат со взрывчатым устройством внутри при разминировании Курской области, — заявил сапер-оператор с позывным Малой в видео, представленном Минобороны России.

«Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нем была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние. И при подробном обследовании самоката, мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества», — рассказал Малой. По его словам, в ходе разминирования саперу нужно обращать на каждую мелочь и не пропускать ни единого сантиметра, — передает ТАСС.

Как уточнили в министерстве, на труднодоступных участках местности военнослужащие применяют робототехнический комплекс разминирования «Сталкер». Он помогает обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

"Военнослужащие инженерных подразделений группировки «Север» продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов в Курской области. В поселках саперы проводят работы по обнаружению и уничтожению инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств ВСУ», — добавили в МО РФ.
взрывчатка
мина
Курск
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