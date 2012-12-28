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В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
В России
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26 минут назад
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Архангельске
Взрыв в одном из многоквартирных домов произошел утром 14 июня. После взрыва газа в квартире на втором этаже начался пожар. С течением времени площадь возгорания достигла 200 квадратных метров, при этом прибывшим на место сотрудникам экстренных служб удалось предотвратить распространение огня на соседние деревянные постройки.
Всего к тушению пожара привлекли 23 специалиста и шесть единиц техники. В результате возгорания пострадали два человека.
В результате в здании произошло частичное обрушение кровли. Возникший после взрыва пожар был ликвидирован в 11:30 (совпадает с мск). Дело возбуждено по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Установлено, что в субботу утром произошел пожар в деревянном многоквартирном жилом доме в Архангельске на улице 100-й Дивизии. "По предварительной информации, возгорание произошло в квартире на втором этаже, после чего последовал хлопок бытового газа и обрушение кровли дома. Есть основания полагать, что под завалами могут находиться два человека", - говорится в сообщении.
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