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В России
33
26 минут назад

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Архангельске

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как в жилом доме вспыхнул пожар и произошел взрыв бытового газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СУСК РФ.

Взрыв в одном из многоквартирных домов произошел утром 14 июня. После взрыва газа в квартире на втором этаже начался пожар. С течением времени площадь возгорания достигла 200 квадратных метров, при этом прибывшим на место сотрудникам экстренных служб удалось предотвратить распространение огня на соседние деревянные постройки.

Всего к тушению пожара привлекли 23 специалиста и шесть единиц техники. В результате возгорания пострадали два человека.

В результате в здании произошло частичное обрушение кровли. Возникший после взрыва пожар был ликвидирован в 11:30 (совпадает с мск). Дело возбуждено по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Установлено, что в субботу утром произошел пожар в деревянном многоквартирном жилом доме в Архангельске на улице 100-й Дивизии. "По предварительной информации, возгорание произошло в квартире на втором этаже, после чего последовал хлопок бытового газа и обрушение кровли дома. Есть основания полагать, что под завалами могут находиться два человека", - говорится в сообщении.
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