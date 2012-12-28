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В России
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47 минут назад
250 горняков эвакуированы из-за задымления в шахте в Пермском крае
13 июня в 20:40 поступило сообщение о том, что на производственной площадке ПАО «Уралкалий» в калийной шахте БКПРУ-4 на глубине 320 м произошло задымление.
В результате 250 работников шахты были выведены на поверхность. Угрозы и пострадавших нет. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
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