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В России
35
47 минут назад

250 горняков эвакуированы из-за задымления в шахте в Пермском крае

250 горняков эвакуировали из-за задымления в шахте в городе Березники в Пермском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ.

13 июня в 20:40 поступило сообщение о том, что на производственной площадке ПАО «Уралкалий» в калийной шахте БКПРУ-4 на глубине 320 м произошло задымление.

В результате 250 работников шахты были выведены на поверхность. Угрозы и пострадавших нет. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
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