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Общество
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Происшествия
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
Желтый уровень действовал всю ночь: у соседей сбиты 30 БПЛА
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В России
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сегодня, 10:46

В Индии лайнер рухнул на жилой район

Пассажирский борт Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India разбился утром 12 июня около города Ахмедабад сразу после взлета. На борту находились 242 человека, это первая авиакатастрофа для самолетов Boeing 787-8 Dreamliner. По предварительным данным, есть минимум один выживший пассажир лайнера. Также есть жертвы трагедии на земле, их число уточняется.

Reuters сообщает, что общее число жертв превысило 290 человек, передает издание «Известия». Пилоты подали сигнал бедствия диспетчерской службе через минуту после взлета. Самолет не смог набрать высоту и сразу после взлета рухнул на жилой район, обломки хвостовой части упали на общежитие для врачей.

По словам выжившего, после взлета самолет «как будто остановился в воздухе», а затем рухнул на общежитие медколледжа. Сейчас выживший находится в больнице с ожогами и ушибами, а СМИ и врачи называют его спасение чудом. Официальных данных о причинах аварии пока нет.

Авиакатастрофа вошла в десятку крупнейших за все время существования авиации.
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