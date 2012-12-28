В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
В России
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сегодня, 10:46
В Индии лайнер рухнул на жилой район
Reuters сообщает, что общее число жертв превысило 290 человек, передает издание «Известия». Пилоты подали сигнал бедствия диспетчерской службе через минуту после взлета. Самолет не смог набрать высоту и сразу после взлета рухнул на жилой район, обломки хвостовой части упали на общежитие для врачей.
По словам выжившего, после взлета самолет «как будто остановился в воздухе», а затем рухнул на общежитие медколледжа. Сейчас выживший находится в больнице с ожогами и ушибами, а СМИ и врачи называют его спасение чудом. Официальных данных о причинах аварии пока нет.
Авиакатастрофа вошла в десятку крупнейших за все время существования авиации.
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