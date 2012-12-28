Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
В России
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сегодня, 09:39
Из загоревшегося отеля в Аланье эвакуировали 622 туриста
"В общей сложности за один час операции удалось эвакуировать 622 туристов. Трое туристов госпитализированы из-за отравления угарным газом", – говорится в сообщении.
Пожарные предпринимают усилия для спасения туристов, которые оказались заблокированы на верхних этажах здания. Спасенных людей переселили в соседние отели, уточнило агентство.
Пожар начался ночью в подвальном помещении, где располагались сауна и прачечная. По предварительной версии, возгорание спровоцировала неисправная электрическая проводка. На тушение прибыли 10 пожарных расчетов и медики. В течение часа пожар был локализован и потушен, а все постояльцы эвакуированы. Как сообщил в Х мэр Аланьи Осман Тарык Озчелик, "пожарные быстро и скоординированно отреагировали на ситуацию с пожаром".
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