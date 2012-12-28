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В России
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5 минут назад
За год интерес россиян к детским лагерям вырос в 3,4 раза
В 2025 году более востребованным среди родителей школьников стал отдых в детских лагерях, сообщили «Известиям» аналитики.
Кроме того, растет и востребованность других типов лагерей, таких как спортивные (рост в пять раз к прошлому году), языковые (+40%) и лагеря дневного пребывания (+51%).
«Туроператоры активно наращивают предложение, чтобы удовлетворить растущий интерес к такому виду отдыха», — сообщили там.
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