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14 минут назад

Дефицит бюджета РФ может вырасти до 4,4 трлн

Совокупный дефицит бюджетов всех уровней в 2025 году достигнет 2% ВВП или 4,4 трлн рублей, прогнозируют опрошенные ЦБ аналитики («Известия» изучили результаты майского опроса регулятора). Это в три раза больше изначального прогноза Минфина (1,2 трлн). 

Экономисты увеличили оценку дефицита на фоне поправок в федеральный бюджет. Согласно корректировкам, доходы сократятся на 5%, а расходы вырастут на 2%. В результате недостача федеральной казны утроится до 3,8 трлн. 

Рост дефицита связан с падением цены нефти, укреплением рубля и сокращением экспорта, увеличением расходов на оборону и социальную политику, пояснил завкафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов. 

Недостача в казне фиксируется четвертый год подряд и стабильно превышает прогнозы Минфина. Это осложняет планирование, снижает доверие к бюджетной политике и ускоряет расходование резервов, отметил Косов. 

«Кроме того, с ростом недостачи увеличивается и объем госдолга, а значит, и расходы на его обслуживание. В таких условиях могут быть урезаны дотации регионам и приостановлены некоторые инфраструктурные проекты», — добавил он.

Впрочем, по словам доцента РУДН Лазаря Бадалова, такая недостача как правило стимулирует экономический рост в стране, если средства идут на инвестиции и поддержку спроса. 

дефицит бюджета
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