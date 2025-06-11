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В России
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13 минут назад
В Башкирии мужчина сорвался со скалы
ЧП произошло в парке «Шагни за горизонт» в городе Белорецк. Мужчина 1978 года упал с высоты и получил различные травмы, включая травму головы. Самостоятельно продолжить путь он не смог. Первую помощь ему оказали спасатели. Затем сотрудники экстренных служб транспортировали пострадавшего на лодке на другой берег реки Белой, где его забрали на скорой помощи.
Специалисты призывают быть осторожными и предельно внимательными при посещении горных районов. Камни и горные тропы могут быть скользкими, что повышает риск получить травму.
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