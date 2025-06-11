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В мире
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18 минут назад
Морской автовоз горит в океане уже неделю
Morning Midas вышел из Китая и направлялся в Мексику, куда должен был прибыть 15 июня. На борту сухогруза находилось более трёх тысяч автомобилей, из которых 70 - электрокары, 681 - гибриды. Предполагается, что именно они стали причиной возгорания.
Огонь вспыхнул в кормовой части и охватил все судно, которое сейчас дрейфует на восток в двухстах двадцати морских милях от побережья. Береговая охрана начала операцию по оценке угрозы и тушению пожара, к судну направлены дополнительные спасательные силы. Пока разлива топлива не зафиксировано, погодные условия стабильные.
Первое спасательное судно уже прибыло к месту происшествия и проводит первичную оценку масштаба возгорания и окружающей обстановки. В течение ближайших двух недель к нему присоединятся еще два корабля.
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