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В России
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22 минуты назад
В египетской клубнике выявили превышение плесени в 14 раз больше нормы
Специалисты провели анализ быстрозамороженной клубники, импортированной из Египта.
"Результаты испытаний показали несоответствие нормативам количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), содержание дрожжей превысило допустимые нормативными документами значения в два раза, а плесени – в 14 раз, что нарушает требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", — сообщили на сайте ЦОК АПК.
Превышение микробиологических показателей связано с нарушением санитарных правил на производстве и температурного режима при хранении и транспортировке продукции.
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