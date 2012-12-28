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22 минуты назад

В египетской клубнике выявили превышение плесени в 14 раз больше нормы

Специалисты испытательной лаборатории воронежского филиала центра оценки качества продукции АПК (ЦОП АПК) обнаружили превышение количества плесени в египетской клубнике в 14 раз и дрожжей в два раза, сообщили в организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты провели анализ быстрозамороженной клубники, импортированной из Египта.

"Результаты испытаний показали несоответствие нормативам количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), содержание дрожжей превысило допустимые нормативными документами значения в два раза, а плесени – в 14 раз, что нарушает требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", — сообщили на сайте ЦОК АПК.

Превышение микробиологических показателей связано с нарушением санитарных правил на производстве и температурного режима при хранении и транспортировке продукции.
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