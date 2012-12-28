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В России
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8 минут назад
Под Красноярском объявлен режим ЧС из-за разлива топлива
8 июня теплоход ударился о пороги, произошла расцепка барж и судна. У теплохода поврежден топливный бак, его прибило к берегу. По данным министерства, пострадавших нет, судовой ход не нарушен.
В районе введен режим ЧС. В акватории установлены боновые заграждения, чтобы хотя бы отчасти воспрепятствовать распространению нефтепродуктов по акватории. Часть топлива в виде нефтяной пленки опустилась по течению вдоль правого берега реки на три десятка километров. Загрязненные участки обработают реагентами и сорбентами. Предполагается, что устранение последствий ЧП отнимет до трех недель.
Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.
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