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В России
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17 минут назад
Сотни человек эвакуированы из госпиталя МВД в Москве
Была оперативно организована эвакуация, задымление ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк в Telegram-канале.
По ее данным, утром в отделении компьютерной томографии № 2 Главного клинического госпиталя МВД России, расположенного в столице на улице Народного Ополчения, произошло короткое замыкание в отдельно стоящем блоке бесперебойного питания с последующим задымлением. Из здания было эвакуировано порядка 500 человек.
"Медицинский персонал оперативно отреагировал на случившееся. Был вызван пожарный расчет и организована эвакуация больных. Пострадавших нет. В данный момент задымление ликвидировано, электроснабжение отделения восстановлено", - сообщила Волк.
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