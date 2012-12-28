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В России
18
17 минут назад

Сотни человек эвакуированы из госпиталя МВД в Москве

Сотни человек эвакуировали из Главного клинического госпиталя МВД РФ в Москве из-за пожара. Пожар возник из-за короткого замыкания.

Была оперативно организована эвакуация, задымление ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк в Telegram-канале.

По ее данным, утром в отделении компьютерной томографии № 2 Главного клинического госпиталя МВД России, расположенного в столице на улице Народного Ополчения, произошло короткое замыкание в отдельно стоящем блоке бесперебойного питания с последующим задымлением. Из здания было эвакуировано порядка 500 человек.

"Медицинский персонал оперативно отреагировал на случившееся. Был вызван пожарный расчет и организована эвакуация больных. Пострадавших нет. В данный момент задымление ликвидировано, электроснабжение отделения восстановлено", - сообщила Волк.
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