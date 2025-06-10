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21 минуту назад

Турист подхватил опасную инфекцию в грязном отеле и впал в кому

Турист подхватил опасную инфекцию в грязном отеле Турции и впал в кому. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на издание The Sun.

55-летний шеф-повар из Великобритании отдыхал в четырехзвездочном отеле Champion Holiday Village в Кемере, Турция. По его словам, в номере было грязно и сыро, присутствовал неприятный затхлый запах. А диван, стоявший под кондиционером, все время был влажным.

У мужчины поднялась температура и появились боли в груди после возвращения из отпуска в Турции. Так как симптомы напоминали грипп, британца срочно доставили в больницу, где врачи установили, что он страдает от болезни легионеров, или легионеллеза, — чрезвычайно опасного заболевания, которое вызывает бактерия легионелла. Мужчину пришлось ввести в искусственную кому. Он пять дней находился под капельницей с антибиотиками, провел еще месяц в больнице и столкнулся с частичной потерей памяти.

Мужчина уверен, что таких последствий можно было бы избежать, если бы он и его партнерша не проигнорировали очевидные проблемы с номером.
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