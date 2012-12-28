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В России
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23 минуты назад
В Курской области два человека подорвались на мине
Ранения получили 18-летний и 23-летний мужчины - у обоих термические ожоги рук, ног, головы и лица, у одного также диагностирован ушиб грудной клетки. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Чиновник заявил, что пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Хинштейн также отметил, что в приграничье Курской области все еще крайне небезопасно, а «населенные пункты изобилуют неразорвавшимися боеприпасами». В связи с этим он призвал граждан воздержаться от поездок туда.
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