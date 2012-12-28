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27 минут назад

«Путь самурая»: «Пятёрочка» отправит гостей в Японию

А ещё разыграет много других призов, среди которых iPhone 16 и другие изюминки японских цифровых технологий.

Какие только акции не проводила сеть магазинов «Пятёрочка»: разыгрывала среди любимых покупателей и квартиры, и машины, и продуктовые наборы на целый год. Но с 10 июня началось что-то совсем невероятное: с акцией «Лови плюшки – лети в Японию» у липчан есть уникальная возможность побывать в стране Восходящего Солнца.

Идея наверняка придётся по вкусу поклонникам аниме, японской культуры и азиатской кухни. Ведь прогуляться среди цветущих сакур по Токио – мечта многих.

Что нужно для участия? Как обычно – делать покупки в любимом магазине и регистрировать чеки. Необходимо совершить покупку на сумму от 500 рублей – в любом магазине «Пятёрочка» или через сервис «Пятёрочка. Доставка». После этого достаточно зарегистрировать чек на сайте japan-5ka.ru, чтобы получить шанс на главное приключение лета. Главный приз – поездка в Японию на двоих. Текущий статус участия можно отслеживать прямо на сайте акции.

Шансы на победу можно увеличить: покупки готовой еды, свежей выпечки, горячих напитков дают дополнительные возможности выиграть призы в еженедельных розыгрышах. Среди них – коллекционные фигурки популярных персонажей, тематический мерч в виде «плюшек», наборы азиатских снеков и косметические бьюти-боксы.

Дополнительно участникам доступна аркадная онлайн-игра «Лови плюшки» – динамичное цифровое приключение из 15 уровней, где важны скорость, ловкость и внимательность. В финале окажутся самые настойчивые, быстрые и внимательные – и именно среди них будут разыграны iPhone 16, Nintendo Switch OLED, игровой ноутбук Asus TUF Gaming и другие геймерские аксессуары, которые порадуют не только фанатов Японии, но и всех ценителей технологий и цифровых развлечений.

Акция «Лови плюшки – лети в Японию!» пройдёт до 28 июля во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия – Алания**.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте japan-5ka.ru.

Срок проведения акции с 10 июня по 28 июля 2025 г.

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