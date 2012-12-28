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сегодня, 16:33

НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»

На Новолипецком металлургическом комбинате стартует летний проект для школьников «Корпорация дети». В Центре карьеры НЛМК для подростков 13-17 лет организуют профориентационные смены.

Школьников познакомят с компанией и вакансиями будущего, с помощью игр и квизов расскажут о возможностях, которые НЛМК предоставляет для молодежи. В программе также научные шоу и мастер-классы. В финале смены каждый участник проекта пройдет тестирование от лучших профориентологов страны, которое поможет в выборе будущей профессии.

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Проект «Корпорация дети» в Центре карьеры НЛМК продлится все лето. Принять участие в нем школьники смогут бесплатно. Новая смена начинается каждый понедельник. Подать заявку на участие можно по телефонам: 447-447, 8-904-685-13-40

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