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В России
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21 минуту назад
Обнаружен Ан-2, пропавший во время полета в Якутии
Днем 10 июня в Якутии перестал выходить на связь самолет Ан-2, патрулирующий зону лесных пожаров. Сигнал бедствия был получен от воздушного судна около 12.30 по местному времени. Борт совершал полет в Томпонском улусе, о его исчезновении стало известно благодаря сработавшему аварийному радиомаяку.
По данным Росавиации, на борту находились трое человек, два пилота и специалист-наблюдатель за пожароопасной обстановкой в лесополосе.
Все они живы, но получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время их доставили в Теплый Ключ для госпитализации.
На поиски пропавшего Ан-2 вылетало поисково-спасательное воздушное судно Росавтации - вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний". На борт вертолета - спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы.
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