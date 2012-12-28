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44 минуты назад

Маркировка звонков грозит ростом цен на финансовые услуги

Обязательная маркировка звонков со стороны компаний может привести к росту цен на финансовые услуги. Об этом «Известиям» сообщили в Национальном совете финансового рынка (НСФР).

Банки раскритиковали принцип, по которому будет работать новая норма. Сейчас проектом предусмотрено, что передача информации от юрлица оператору происходит на договорной основе — маркировка в таком случае оказывается платной для инициатора звонка, пояснил глава НСФР Андрей Емелин.

В такой ситуации затраты на внедрение нового сервиса будут переложены на бизнес, который нередко по закону обязан взаимодействовать с клиентами. Особенно много таких требований действует для финансовых компаний — банков, брокеров, страховщиков, микрофинансовых организаций.

«В целом это фактор дальнейшего разгона цен на финансовые услуги», — предупредил Андрей Емелин.
В Минцифры при этом «Известиям» заявили, что маркировка не скажется на абонентах-физлицах и тарифах для них. Тем не менее, там уточнили, что вопрос платной маркировки будет дополнительно обсуждаться с компаниями и операторами связи.

С 1 сентября операторы связи обязаны будут уведомлять абонентов о том, кто им звонит. Это позволит людям точно знать, что связываются из реальной компании, а не мошенники, которые лишь представляются ее сотрудниками.
Закон о маркировке звонков уже принят, однако сейчас дорабатываются документы, регулирующие детали процесса. Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил отзыв на соответствующий проект постановления правительства.


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