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В мире
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сегодня, 13:14
Массовые протесты происходят в Лос-Анджелесе
Массовые протесты в Калифорнии начались после рейда полиции для выявления нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны 45 человек. Миграционные рейды вызвали волну масштабных протестов в Лос-Анджелесе. Все начиналось с локальных стычек, но сейчас переросло в массовые драки с полицией.
Протестующие разбирают тротуары, чтобы забрасывать дорожной плиткой полицейские машины, атакуют машины с силовиками с помощью молотка. Счет сожженным машинам идет на десятки, в попытке взять ситуацию под контроль военные из Нацгвардии закидывают толпу протестующих дымовыми шашками и резиновыми пулями.
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