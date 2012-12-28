От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
В России
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сегодня, 13:02
Мэру города Красноярска предъявили обвинение в получении взятки
Установлено, что Логинов, занимая должности первого заместителя и главы Красноярска в 2018–2024 годах, получил взятку свыше 180 млн рублей от гендиректора коммерческой организации в виде денег и строительства бани на его земельном участке. Данное вознаграждение предназначалось за обеспечение победы компании в конкурсах на ремонт городских дорог.
По данному факту в отношении главы Красноярска возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В кабинете, доме фигуранта и в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» прошли обыски, в ходе которых следователи изъяли документы, связанные с муниципальными контрактами.
«Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила официальный представитель СК РФ.
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