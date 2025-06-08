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В мире
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11 минут назад

В штате Теннесси упал пассажирский самолет

В американском штате Теннесси потерпел крушение самолет для прыжков с парашютом. На борту самолета находились от 16 до 20 человек. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на CNN.

Телеканал уточняет, что самолет упал к югу от города Нэшвилл. Несколько человек доставили на вертолете в близлежащие больницы. Местные власти утверждают, что у них незначительные травмы.

Место крушения самолета оцеплено, там работают сотрудники Федерального управления гражданской авиации США.
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