От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
В мире
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11 минут назад
В штате Теннесси упал пассажирский самолет
Телеканал уточняет, что самолет упал к югу от города Нэшвилл. Несколько человек доставили на вертолете в близлежащие больницы. Местные власти утверждают, что у них незначительные травмы.
Место крушения самолета оцеплено, там работают сотрудники Федерального управления гражданской авиации США.
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