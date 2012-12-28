От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
В России
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33 минуты назад
Крыша магазина обрушилась из-за шторма в Алтайском крае
"В Волчихе Волчихинского района сильными порывами ветра частично снесло крышу магазина. К большому сожалению пострадала девочка, которая сейчас находится в больнице и получает необходимую помощь", - написал Томенко.
Он также сообщил, что в Алейске из-за обильных осадков частично разрушен двухэтажный жилой дом на 16 квартир. Жильцов временно разместили в здании спортшколы. В Барнауле из-за дождей подтопило несколько десятков приусадебных участков. Спасатели откачивали воду даже ночью. Обрушение произошло на уровне нежилых помещений обоих этажей. Погибших и пострадавших в результате ЧП, по данным МЧС, нет.
Губернатор отметил, что по всему Алтайскому краю организована работа для скорейшего устранения последствий непогоды. В тех местах, где это требуется, продолжают работать спасатели, а также коммунальные службы. Для ускорения ликвидации последствий используются региональные ресурсы и поддержка местных специалистов.
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