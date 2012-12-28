От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
В России
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вчера, 23:20
Ликвидирован пожар на заводе в Тульской области
По предварительной информации, пострадали два человека, их жизни вне опасности.
«Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспотребнадзора и регионального учреждения «Природа». <...> Оперативные службы работают на месте происшествия. Ситуация на контроле», — написал Миляев в телеграм-канале.
В Тульской области с вечера 7 июня действует опасность атаки беспилотников. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Специалисты Роспортребнадзора и регионального учреждения "Природа" ведут мониторинг состояния окружающей среды. Власти держат ситуацию на контроле.
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