От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
В России
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42 минуты назад
Два человека погибли при пожаре в складском комплексе в Москве
На третьем этаже здания загорелись оборудование и личные вещи, пожарным удалось эвакуировать 33 человека с верхних этажей.
Пожар потушили на площади 30 квадратных метров. К тушению привлекались более 20 человек и семь единиц техники, отметили в МЧС.
8 июня сообщалось, что пожарные вторые сутки пытаются потушить крупный пожар площадью более 20 тыс. кв. метров на складе в городе Пушкино Московской области. По данным пресс-службы МЧС, пожарные приступили к проливке конструкций, однако о полной ликвидации возгорания речь пока не идет.
По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
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