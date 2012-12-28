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В России
37
42 минуты назад

Два человека погибли при пожаре в складском комплексе в Москве

Два человека погибли при пожаре в разноуровневом складском комплексе здании на Пермской улице на востоке Москвы, сообщает ТАСС.

На третьем этаже здания загорелись оборудование и личные вещи, пожарным удалось эвакуировать 33 человека с верхних этажей.

Пожар потушили на площади 30 квадратных метров. К тушению привлекались более 20 человек и семь единиц техники, отметили в МЧС.

8 июня сообщалось, что пожарные вторые сутки пытаются потушить крупный пожар площадью более 20 тыс. кв. метров на складе в городе Пушкино Московской области. По данным пресс-службы МЧС, пожарные приступили к проливке конструкций, однако о полной ликвидации возгорания речь пока не идет.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
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