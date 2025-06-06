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В России
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10 минут назад
Школьник спас выпавшую из окна девочку
Инцидент произошел 5 июня. Малолетний ребенок, воспользовавшись отсутствием матери в комнате, забрался на подоконник. В этот момент мимо дома проходил 15-летний ученик средней школы №16 Данил Валитов. Подросток заметил девочку в окне и побежал к месту, куда она могла упасть.
«Школьнику чудом удалось смягчить удар и спасти жизнь малышки. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей», — сообщили в региональном отделении МВД.
Сотрудники правоохранительных органов вынесли родителям предостережение по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.
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