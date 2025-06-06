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10 минут назад

Школьник спас выпавшую из окна девочку

Школьник спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку в городе Нефтекамск в Башкортостане. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на в Telegram-канал «Новости МВД Башкортостана».

Инцидент произошел 5 июня. Малолетний ребенок, воспользовавшись отсутствием матери в комнате, забрался на подоконник. В этот момент мимо дома проходил 15-летний ученик средней школы №16 Данил Валитов. Подросток заметил девочку в окне и побежал к месту, куда она могла упасть.

«Школьнику чудом удалось смягчить удар и спасти жизнь малышки. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей», — сообщили в региональном отделении МВД.

Сотрудники правоохранительных органов вынесли родителям предостережение по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.
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