Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Меняю Москву на Липецк!
Общество
17-летний парень госпитализирован после ночной аварии на Советской
Происшествия
В Липецке подморозили строительство жилого дома
Общество
56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Происшествия
Со школы имени Героя России Олега Пешкова осыпается облицовочный кирпич
Общество
«Вода прибывает. Ситуация SOS!»
Общество
Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре
Общество
Липчане жалуются на шумных строителей
Общество
В «Елецком» новая парковочная проблема: поликлиника требует убрать машины от ее здания
Общество
Липецкая вечЁрка: малыша ударило током, поваленные деревья и трещины в здании у стройки ЖК «Турист»
Общество
Читать все
29-летняя женщина нашла телефон на тротуаре — её осудили за кражу
Происшествия
16-летняя девочка принесла передние зубы в руке — их вернули на место
Здоровье
Не имеющая водительских прав 38-летняя женщина попалась пьяной за рулём
Происшествия
28-летняя липчанка порвала полицейскому форму и оцарапала его
Происшествия
Месячный малыш посинел: в течение трех суток врачи боролись за его жизнь
Здоровье
Собравший дикорастущую коноплю 44-летний усманец отправился на три года в колонию
Происшествия
40-летний липчанин поссорился с сожительницей и обвинил её в угоне: мужчину будут судить за ложный донос
Происшествия
Красный уровень в Ельце отменен
Происшествия
Оздоровительные практики, цветочные венки и добрые слова от губернатора: в области отпраздновали День соцработника
Общество
В Липецкую область приходит жара
Погода в Липецке
Читать все
В России
40
41 минуту назад

Компании в РФ стали в 1,5 раза больше искать подростков на летние подработки

Количество вакансий в мае 2025-го, доступных для соискателей с 14 лет, составляло 4,4 тыс. — это на 55% больше аналогичного периода прошлого года, подсчитали для «Известий» в hh.ru. По данным рекрутинговой платформы, подростков ищут предприятия из сфер логистики и перевозок, обслуживания, продаж, розничной торговли.

«У компаний всё меньше ресурсов, чтобы переманивать сотрудников высокими зарплатами. Поэтому они всё чаще обращаются к людям, которые согласны работать за небольшую зарплату, но при этом у них есть большой потенциал роста как у будущих более квалифицированных специалистов», — полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В основном трудоустройство несовершеннолетних происходит во время каникул, заявили «Известиям» во ВНИИ труда. Подработка позволяет молодым людям попробовать себя, посмотреть на практике на работу различных организаций, выбрать интересное для себя направление и получить первые практические навыки.

С каждым годом молодежь стремится начать работать как можно раньше, так как хочет стать независимыми — доказать свою состоятельность и подтвердить самоценность, считает доцент кафедры управления персонала Государственного университета управления (ГУУ) Ирина Романова.

Тем не менее, продолжила она, раннее трудоустройство позволит несовершеннолетнему уточнить свои профессиональные предпочтения, определиться с профессией, приобрести важные навыки — умение работать в команде, быть ответственным и дисциплинированным, стрессоустойчивым.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить