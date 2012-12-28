Компании в РФ стали в 1,5 раза больше искать подростков на летние подработки

Количество вакансий в мае 2025-го, доступных для соискателей с 14 лет, составляло 4,4 тыс. — это на 55% больше аналогичного периода прошлого года, подсчитали для «Известий» в hh.ru. По данным рекрутинговой платформы, подростков ищут предприятия из сфер логистики и перевозок, обслуживания, продаж, розничной торговли.

«У компаний всё меньше ресурсов, чтобы переманивать сотрудников высокими зарплатами. Поэтому они всё чаще обращаются к людям, которые согласны работать за небольшую зарплату, но при этом у них есть большой потенциал роста как у будущих более квалифицированных специалистов», — полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В основном трудоустройство несовершеннолетних происходит во время каникул, заявили «Известиям» во ВНИИ труда. Подработка позволяет молодым людям попробовать себя, посмотреть на практике на работу различных организаций, выбрать интересное для себя направление и получить первые практические навыки.

С каждым годом молодежь стремится начать работать как можно раньше, так как хочет стать независимыми — доказать свою состоятельность и подтвердить самоценность, считает доцент кафедры управления персонала Государственного университета управления (ГУУ) Ирина Романова.

Тем не менее, продолжила она, раннее трудоустройство позволит несовершеннолетнему уточнить свои профессиональные предпочтения, определиться с профессией, приобрести важные навыки — умение работать в команде, быть ответственным и дисциплинированным, стрессоустойчивым.