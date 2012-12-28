Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Меняю Москву на Липецк!
Общество
17-летний парень госпитализирован после ночной аварии на Советской
Происшествия
В Липецке подморозили строительство жилого дома
Общество
56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Происшествия
Со школы имени Героя России Олега Пешкова осыпается облицовочный кирпич
Общество
«Вода прибывает. Ситуация SOS!»
Общество
Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре
Общество
Липчане жалуются на шумных строителей
Общество
В «Елецком» новая парковочная проблема: поликлиника требует убрать машины от ее здания
Общество
Липецкая вечЁрка: малыша ударило током, поваленные деревья и трещины в здании у стройки ЖК «Турист»
Общество
Читать все
29-летняя женщина нашла телефон на тротуаре — её осудили за кражу
Происшествия
16-летняя девочка принесла передние зубы в руке — их вернули на место
Здоровье
Не имеющая водительских прав 38-летняя женщина попалась пьяной за рулём
Происшествия
28-летняя липчанка порвала полицейскому форму и оцарапала его
Происшествия
Месячный малыш посинел: в течение трех суток врачи боролись за его жизнь
Здоровье
Собравший дикорастущую коноплю 44-летний усманец отправился на три года в колонию
Происшествия
40-летний липчанин поссорился с сожительницей и обвинил её в угоне: мужчину будут судить за ложный донос
Происшествия
Красный уровень в Ельце отменен
Происшествия
Оздоровительные практики, цветочные венки и добрые слова от губернатора: в области отпраздновали День соцработника
Общество
В Липецкую область приходит жара
Погода в Липецке
Читать все
В России
40
50 минут назад

Число объявлений в соцсетях об оказании секс-услуг в 2025 году выросло в 4 раза

С января по май 2025 года в социальных сетях и мессенджерах было размещено более 100 тыс. предложений об оказании интимных услуг. Это в четыре раза выше, чем за первые пять месяцев прошлого года, подсчитали «Известия».


Девушки активно переходят от трансляций и размещения своих фото в Сети к личным встречам с клиентами. Это объясняется высокой конкуренцией в интернете: онлайн-рынок переполнен, поэтому многие девушки теряют аудиторию и заработок, пояснил «Известиям» источник в этой сфере.
«Продажа взрослого контента со своим участием — это один из распространенных способов дополнительного заработка, не вполне подпадающий под уголовную ответственность. Конкуренция там серьезная. А вот в проституции рынок не столь перенасыщен», — рассказал он.

С начала 2022 года Роскомнадзор заблокировал или удалил запрещенную информацию с более чем 34 тыс. url-адресов, содержащих предложения об оказании интимных услуг, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. Так, в 2022 году их число достигло 13,4 тыс., в 2023 году — 9,5 тыс., в 2024 году — 9,2 тыс., с начала 2025 года — 1,9 тыс.

Большинство объявлений в Telegram публикуют девушки, работающие самостоятельно — без покровительства сутенеров. Выезд чаще всего осуществляется по Москве и Санкт-Петербургу. Средняя стоимость — 3–6 тыс. рублей за час.

Также в таких группах предложения о работе размещают сутенеры. Соискатели и соискательницы должны заполнить анкету и приложить к ним свою фотографию для дальнейшего сотрудничества.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить