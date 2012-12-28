Число объявлений в соцсетях об оказании секс-услуг в 2025 году выросло в 4 раза

С января по май 2025 года в социальных сетях и мессенджерах было размещено более 100 тыс. предложений об оказании интимных услуг. Это в четыре раза выше, чем за первые пять месяцев прошлого года, подсчитали «Известия».





Девушки активно переходят от трансляций и размещения своих фото в Сети к личным встречам с клиентами. Это объясняется высокой конкуренцией в интернете: онлайн-рынок переполнен, поэтому многие девушки теряют аудиторию и заработок, пояснил «Известиям» источник в этой сфере.«Продажа взрослого контента со своим участием — это один из распространенных способов дополнительного заработка, не вполне подпадающий под уголовную ответственность. Конкуренция там серьезная. А вот в проституции рынок не столь перенасыщен», — рассказал он.С начала 2022 года Роскомнадзор заблокировал или удалил запрещенную информацию с более чем 34 тыс. url-адресов, содержащих предложения об оказании интимных услуг, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. Так, в 2022 году их число достигло 13,4 тыс., в 2023 году — 9,5 тыс., в 2024 году — 9,2 тыс., с начала 2025 года — 1,9 тыс.Большинство объявлений в Telegram публикуют девушки, работающие самостоятельно — без покровительства сутенеров. Выезд чаще всего осуществляется по Москве и Санкт-Петербургу. Средняя стоимость — 3–6 тыс. рублей за час.Также в таких группах предложения о работе размещают сутенеры. Соискатели и соискательницы должны заполнить анкету и приложить к ним свою фотографию для дальнейшего сотрудничества.