Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Меняю Москву на Липецк!
Общество
17-летний парень госпитализирован после ночной аварии на Советской
Происшествия
В Липецке подморозили строительство жилого дома
Общество
56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Происшествия
Со школы имени Героя России Олега Пешкова осыпается облицовочный кирпич
Общество
Липчане жалуются на шумных строителей
Общество
«Вода прибывает. Ситуация SOS!»
Общество
В «Елецком» новая парковочная проблема: поликлиника требует убрать машины от ее здания
Общество
Липецкая вечЁрка: малыша ударило током, поваленные деревья и трещины в здании у стройки ЖК «Турист»
Общество
Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре
Общество
Читать все
Новолипецк, 23-й район и МЖК: работа по исполнению наказов избирателей идет полным ходом
Общество
29-летняя женщина нашла телефон на тротуаре — её осудили за кражу
Происшествия
Липчанин с тяпкой и косой портит дорожные знаки и держит в страхе соседей
Происшествия
Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре
Общество
Собравший дикорастущую коноплю 44-летний усманец отправился на три года в колонию
Происшествия
Красный уровень введен в Ельце
Происшествия
Следствие будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста Анатолию Емельянову
Происшествия
37-летний мужчина напал на знакомого с черенком от лопаты
Происшествия
Оздоровительные практики, цветочные венки и добрые слова от губернатора: в области отпраздновали День соцработника
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень
Происшествия
Читать все
В России
7
7 минут назад

Авиакомпанию «Победа» обязали увеличить размеры ручной клади

Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить размеры ручной клади, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Иск поступил от московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В нем указано, что проверка выявила необоснованно малые габариты ручной клади. Истец просил признать незаконными действия компании, которая установила нормы бесплатного провоза:
одно место габаритами до 4*36*30 сантиметров; требования к товарам из магазинов дьюти-фри — они должны быть упакованы в запечатанный пластиковый пакет не более 10*10*5 сантиметров.

Прокуратура обвинила "Победу" в злоупотреблении правом, создании видимости свободного выбора. По ее мнению, компания намеренно определила габариты ручной клади с минимальными значениями, что ущемляет права пассажиров.

Авиакомпания не согласилась с этим, указав, что пункты 133 и 135 Федеральных авиационных правил № 82 возлагают на перевозчика две взаимоисключающие обязанности.
В пункте 135 ФАП № 82 говорится, что пассажир может провозить в ручной клади сверх нормы и без доплаты:
рюкзак или дамскую сумку;
букет цветов;
верхнюю одежду;
детское питание;
костюм в портпледе;
устройство для переноса ребенка типа люльки;
коляски;
лекарства и диетическое питание;
костыли и трости;
ходунки, роллаторы и складное кресло-коляску.
Также пассажир может взять в самолет товары из магазина беспошлинной торговли в запечатанном пакете.

В 2018 году Верховный суд вынес решение по заявлению "Победы", желавшей признать этом пункт частично недействительным. ВС пояснил, что компания неверно толковала нормы права. Суд подчеркнул, что пункты ФАП взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади "как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик". Он указал на предположительную добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.

Щербинский суд принял эту информацию во внимание и признал незаконными размеры ручной клади авиакомпании.

"Установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм, норму к товарам из магазинов дьюти-фри, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров", — говорится в его решении.

"Победе" предстоит внести изменения в течение месяца со дня вступления его в силу. Со 2 июня у компании есть возможность подать апелляцию в Мосгорсуд.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить