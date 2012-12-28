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В России
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7 минут назад
Авиакомпанию «Победа» обязали увеличить размеры ручной клади
Иск поступил от московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В нем указано, что проверка выявила необоснованно малые габариты ручной клади. Истец просил признать незаконными действия компании, которая установила нормы бесплатного провоза:
одно место габаритами до 4*36*30 сантиметров; требования к товарам из магазинов дьюти-фри — они должны быть упакованы в запечатанный пластиковый пакет не более 10*10*5 сантиметров.
Прокуратура обвинила "Победу" в злоупотреблении правом, создании видимости свободного выбора. По ее мнению, компания намеренно определила габариты ручной клади с минимальными значениями, что ущемляет права пассажиров.
Авиакомпания не согласилась с этим, указав, что пункты 133 и 135 Федеральных авиационных правил № 82 возлагают на перевозчика две взаимоисключающие обязанности.
В пункте 135 ФАП № 82 говорится, что пассажир может провозить в ручной клади сверх нормы и без доплаты:
рюкзак или дамскую сумку;
букет цветов;
верхнюю одежду;
детское питание;
костюм в портпледе;
устройство для переноса ребенка типа люльки;
коляски;
лекарства и диетическое питание;
костыли и трости;
ходунки, роллаторы и складное кресло-коляску.
Также пассажир может взять в самолет товары из магазина беспошлинной торговли в запечатанном пакете.
В 2018 году Верховный суд вынес решение по заявлению "Победы", желавшей признать этом пункт частично недействительным. ВС пояснил, что компания неверно толковала нормы права. Суд подчеркнул, что пункты ФАП взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади "как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик". Он указал на предположительную добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.
Щербинский суд принял эту информацию во внимание и признал незаконными размеры ручной клади авиакомпании.
"Установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм, норму к товарам из магазинов дьюти-фри, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров", — говорится в его решении.
"Победе" предстоит внести изменения в течение месяца со дня вступления его в силу. Со 2 июня у компании есть возможность подать апелляцию в Мосгорсуд.
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