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В России
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сегодня, 14:49
Крупный пожар на территории парка в Анапе полностью потушен
Открытое горение в парке аттракционов "Джунгли" было ликвидировано на площади 650 квадратных метров.
"Установлено, что произошло загорание автомобильных покрышек на открытой территории", - указали причину спасатели. По данным краевого главка МЧС, к тушению были привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток на территории парка.
Парк является одним из крупнейших парков на побережье Черного моря. На его территории расположены детские, экстремальные и семейные аттракционы.
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