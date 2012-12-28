Сервисы предупредили о новой схеме мошенничества с данными биометрии

Мошенники стали выманивать у россиян изображения их лиц, сообщили «Известиям» в нескольких компаниях по кибербезопасности.





Злоумышленники под видом продавцов на портале с объявлениями просят потенциальных покупателей перейти для общения в сторонний мессенджер, отметили в «Лаборатории Касперского».«Им присылают ссылку для оплаты, которая ведет на фишинговый сайт. После ввода данных карты на поддельной странице и перечисления денег потенциальную жертву просят подтвердить личность якобы для завершения операции», — отметили в компании.Пользователя просят предоставить сайту доступ к камере устройства и показать свое лицо во всех ракурсах. Затем появляется уведомление с предложением закрыть страницу.Подобные снимки злоумышленники смогут затем использовать для кражи аккаунтов в тех сервисах, где просят подтвердить личность по видео, добавила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова.Это комбинированная схема, где в качестве уловки используется социальная инженерия, отметил руководитель BI.ZONE AntiFraud Алексей Лужнов. Мошенники затем смогут создавать поддельные документы и фейковые профили в социальных сетях, применяя фотографии жертв. Кроме того, попавшие в сеть биометрические данные могут стать поводом для шантажа или дискредитации с помощью дипфейков.