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В России
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50 минут назад
Сервисы предупредили о новой схеме мошенничества с данными биометрии
Мошенники стали выманивать у россиян изображения их лиц, сообщили «Известиям» в нескольких компаниях по кибербезопасности.
«Им присылают ссылку для оплаты, которая ведет на фишинговый сайт. После ввода данных карты на поддельной странице и перечисления денег потенциальную жертву просят подтвердить личность якобы для завершения операции», — отметили в компании.
Пользователя просят предоставить сайту доступ к камере устройства и показать свое лицо во всех ракурсах. Затем появляется уведомление с предложением закрыть страницу.
Подобные снимки злоумышленники смогут затем использовать для кражи аккаунтов в тех сервисах, где просят подтвердить личность по видео, добавила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова.
Это комбинированная схема, где в качестве уловки используется социальная инженерия, отметил руководитель BI.ZONE AntiFraud Алексей Лужнов. Мошенники затем смогут создавать поддельные документы и фейковые профили в социальных сетях, применяя фотографии жертв. Кроме того, попавшие в сеть биометрические данные могут стать поводом для шантажа или дискредитации с помощью дипфейков.
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