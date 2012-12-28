Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецком «Тарзан-парке» двухлетнего ребенка ударило током
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: «ГАЗель» всмятку, суд над насильником спустя 13 лет и белая река
Общество
Кражу сыра, масла и шоколада из магазина записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецке повалило 16 деревьев
Общество
Липчан напугали припаркованные грузовики
Общество
Следком проверяет историю о травмированном током малыше
Происшествия
«Медицинская сестра — не только опора врача, но и учитель»
Общество
В соседнем со строящемся ЖК «Турист-2» здании появились трещины
Общество
Провод на Урицкого оборвал грузовой автомобиль
Общество
Читать все
На площади Победы в Липецке вновь появилась вечная лужа
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают свой рост
Экономика
Липчан напугали припаркованные грузовики
Общество
В Лев-Толстовской больнице протекла крыша и обвалился потолок
Здоровье
Меняю Москву на Липецк!
Общество
Ямы, сухостой и шумные компании у «Линии»: что мешает комфортной жизни в 23-м микрорайоне и МЖК
Общество
Установка детского и спортивного оборудования, освещение, ремонт дорог: приоритеты жителей 27-го и 28-го микрорайонов
Общество
29 спасателей получили награды за ликвидацию последствий налетов БПЛА на липецкий аэродром
Общество
56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Происшествия
В Липецкой области до +30
Погода в Липецке
Читать все
В России
41
50 минут назад

Сервисы предупредили о новой схеме мошенничества с данными биометрии

Мошенники стали выманивать у россиян изображения их лиц, сообщили «Известиям» в нескольких компаниях по кибербезопасности.

Злоумышленники под видом продавцов на портале с объявлениями просят потенциальных покупателей перейти для общения в сторонний мессенджер, отметили в «Лаборатории Касперского».

«Им присылают ссылку для оплаты, которая ведет на фишинговый сайт. После ввода данных карты на поддельной странице и перечисления денег потенциальную жертву просят подтвердить личность якобы для завершения операции», — отметили в компании.

Пользователя просят предоставить сайту доступ к камере устройства и показать свое лицо во всех ракурсах. Затем появляется уведомление с предложением закрыть страницу.

Подобные снимки злоумышленники смогут затем использовать для кражи аккаунтов в тех сервисах, где просят подтвердить личность по видео, добавила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова.

Это комбинированная схема, где в качестве уловки используется социальная инженерия, отметил руководитель BI.ZONE AntiFraud Алексей Лужнов. Мошенники затем смогут создавать поддельные документы и фейковые профили в социальных сетях, применяя фотографии жертв. Кроме того, попавшие в сеть биометрические данные могут стать поводом для шантажа или дискредитации с помощью дипфейков.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить