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В России
56
сегодня, 09:28
Ломбарды пожаловались на требование возвращать сданные из-за мошенников вещи
Злоумышленники под разными предлогами вынуждают людей сдавать драгоценности, а вырученные средства перечислять преступникам, так ломбарды используются как промежуточный этап в схемах обмана. Однако если человек написал заявление в правоохранительные органы, полиция может прийти в ломбард и по решению суда изъять вещи. В итоге компания остается и без вещей, и без заработка.
«Подобных случаев немного по РФ, в пределах двух-трех десятков, но для нас они критичны, потому что основная часть ломбардов — это микропредприятия, которые несут двойной убыток», — уточнила вице-председатель Ассоциации развития ломбардов Мария Поспелова.
Ассоциация развития ломбардов направила обращение в МВД, Генпрокуратуру, а также в Банк России и Федеральную пробирную палату (ФПП) с просьбой пересмотреть законодательство, чтобы бизнес был лучше защищен. В жалобе отмечается, что ломбард в действительности не знает, было ли реальное мошенничество или нет, а оценщики — обычные люди без специальных психологических навыков.
«Известия» направили запросы в указанные ведомства. В ЦБ уточнили, что получили обращение и рассмотрят его. В ФПП письмо не получили.
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