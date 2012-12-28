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сегодня, 09:27

Эксперты назвали города — лидеры по развитию цифровых сервисов

В число лидеров по индексу цифрового развития впервые попали Казань, Вологда, Салехард и Брянск, следует из имеющихся у «Известий» результатов «Индекса цифровой жизни городов», составленного школой управления «Сколково».

Динамику цифровизации оценивали в семи сферах городской жизни: образование, здравоохранение, транспорт, ритейл, финансы, медиа и госуправление. Исследование охватило данные более 90 российских городов.

Лидерами по общему значению индекса цифровой жизни стали Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тула, Брянск, Краснодар, Вологда, Салехард, Санкт-Петербург, Казань. При этом Казань, Вологда, Салехард и Брянск вошли в десятку впервые.

Отдельно авторы исследования измерили предложение и спрос на цифровые услуги. Растет расхождение между потребностями жителей и возможностями инфраструктуры, зафиксировали они.

Лидерами по предложению таких услуг стали Уфа, Сочи, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Балашиха, Нарьян-Мар, Тула и Ханты-Мансийск. А по спросу — Нижний Новгород, Белгород, Брянск, Тула, Симферополь, Тамбов, Санкт-Петербург, Вологда и Великий Новгород.

«Спрос во всех сферах растет быстрее, чем предложение, особенно в образовании, здравоохранении и ритейле. Однако в малых и средних городах предложение остается ограниченным, особенно в области цифрового образования, где оно близко к нулю», — сказал автор исследования, руководитель Лаборатории международных экономических исследований школы управления «Сколково» Владимир Коровкин.

В большинстве случаев предложение цифровых услуг не успевает за спросом жителей городов, отметил он. Однако в Москве уровень спроса на них уступает другим городам из-за того, что во всех сферах доступен качественный физический сервис.
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