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В России
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сегодня, 09:27
Эксперты назвали города — лидеры по развитию цифровых сервисов
Динамику цифровизации оценивали в семи сферах городской жизни: образование, здравоохранение, транспорт, ритейл, финансы, медиа и госуправление. Исследование охватило данные более 90 российских городов.
Лидерами по общему значению индекса цифровой жизни стали Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тула, Брянск, Краснодар, Вологда, Салехард, Санкт-Петербург, Казань. При этом Казань, Вологда, Салехард и Брянск вошли в десятку впервые.
Отдельно авторы исследования измерили предложение и спрос на цифровые услуги. Растет расхождение между потребностями жителей и возможностями инфраструктуры, зафиксировали они.
Лидерами по предложению таких услуг стали Уфа, Сочи, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Балашиха, Нарьян-Мар, Тула и Ханты-Мансийск. А по спросу — Нижний Новгород, Белгород, Брянск, Тула, Симферополь, Тамбов, Санкт-Петербург, Вологда и Великий Новгород.
«Спрос во всех сферах растет быстрее, чем предложение, особенно в образовании, здравоохранении и ритейле. Однако в малых и средних городах предложение остается ограниченным, особенно в области цифрового образования, где оно близко к нулю», — сказал автор исследования, руководитель Лаборатории международных экономических исследований школы управления «Сколково» Владимир Коровкин.
В большинстве случаев предложение цифровых услуг не успевает за спросом жителей городов, отметил он. Однако в Москве уровень спроса на них уступает другим городам из-за того, что во всех сферах доступен качественный физический сервис.
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