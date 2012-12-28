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В России
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38 минут назад
Россия заявила о готовности начать поставки СПГ в Чили
«В свое время в Сантьяго рассматривали возможность приобретения российских нефтепродуктов, в том числе СПГ. Однако дальнейшего развития инициатива не получила. В целом исходим из того, что приобретение газа из России могло бы стать перспективным направлением сотрудничества в первую очередь для Чили — в рамках диверсификации матрицы импорта и укрепления таким образом энергобезопасности страны», — отметили в диппредставительстве.
Ранее Россия уже экспортировала небольшие объемы энергоресурса в Аргентину и Пуэрто-Рико, а в 2018 году первая партия СПГ была поставлена в Бразилию — осенью 2024 году стороны обсуждали, как можно углубить сотрудничество в энергетическом секторе, в частности, в торговле газом.
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