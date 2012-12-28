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В России
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40 минут назад
Российские дипломаты рассказали о милитаризации Арктики со стороны НАТО
«Под аккомпанемент пустых заверений в приверженности поддержанию «низкой напряженности в высоких широтах» Осло на практике интенсивно наращивает национальное военное присутствие в северных регионах, а также создает условия для «подтягивания» в Арктику других стран НАТО, включая внерегионалов — Великобританию, Германию, Нидерланды и Францию. В том числе под предлогом военного сдерживания Китая, который, в отличие от натовских неарктических государств, на деле демонстрирует в высоких широтах военную сдержанность», — заявили «Известиям» в посольстве РФ в Осло.
При этом между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность опасных инцидентов.
«Разумеется, активизация военных приготовлений альянса оказывает дестабилизирующий эффект и повышает эскалационные риски в арктическом регионе», — добавили российские дипломаты.
Ранее стало известно, что НАТО создаст в заполярном норвежском городе Будё новый центр управления воздушными операциями альянса для усиления взаимодействия союзников на Крайнем Севере. Строительство обойдется примерно в €900 млн. Сейчас у НАТО только два подобных центра в Европе: в Уэдеме (Германия) и Торрехоне (Испания).
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