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В России
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сегодня, 09:15
В Калужской области задержан молодой мужчина за поджог паспорта
Он признался, что сделал это еще три года назад. Паспорт был заграничный и просроченный.
По словам задержанного, запись была сделана в 2022 году, а сожженный документ являлся его недействительным загранпаспортом. В настоящее время правоохранители проверяют достоверность этой информации, сообщает ik.news/kaluga.
В ОМВД России по Жуковскому району уточнили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.
Это видео вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях. У супермаркета «XXI век» мужчина с восточной внешностью порвал и сжег некий документ. Очевидцы утверждали, что это паспорт РФ.
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