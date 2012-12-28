Компания «Лебедяньмолоко» вошла в топ-10 самых популярных молочных продуктов в России

Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Все участники инцидента с брошенным в реку Новом Заветом установлены: это три девочки и три мальчика
Общество
Вице-мэр Ирина Артемова дорабатывает последнюю неделю
Общество
Убийцу липчанки вычислили через неделю после расправы
Происшествия
Пятилетний мальчик сбежал от бабушки, уехав на автобусе в другой район города
Общество
На проспекте Победы оцеплена часть тротуара
Происшествия
56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
Происшествия
На трассе Липецк-Данков пострадала женщина: ее машина столкнулась с двумя другими
Происшествия
В шести районах Липецка и на двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть
Происшествия
Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей
Происшествия
Читать все
Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей
Происшествия
Пятилетний мальчик сбежал от бабушки, уехав на автобусе в другой район города
Общество
На трассе Липецк-Данков пострадала женщина: ее машина столкнулась с двумя другими
Происшествия
Красный уровень: в Ельце и Елецком районе
Происшествия
Сегодня в Липецке: обличаем коррупцию, что раздражает горожан в объявлениях о работе
Общество
56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
В шести районах Липецка и на двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Пять человек получили травмы во время аварии в Грязях
Происшествия
Уровни опасности в Липецкой области действовали до шести утра
Происшествия
Читать все
Бизнес
52
18 минут назад

Компания «Лебедяньмолоко» вошла в топ-10 самых популярных молочных продуктов в России

По итогам 2024 года исследовательская компания NTech включила продукцию «Лебедяньмолоко» в число десяти самых востребованных молочных продуктов на российском рынке.

Пастеризованное молоко с массовой долей жирности 3,2%, заметно улучшило свои позиции по сравнению с прошлым годом, заняв 8-е место в рейтинге и укрепив свою популярность среди потребителей молочных продуктов по всей стране.

фото1 внутри статьи_4 июня.jpg

Ранее в другом рейтинге NTech компания «Лебедяньмолоко» заняла первое место среди молочных брендов Центрального федерального округа (ЦФО), подтверждая свою сильную позицию и приверженность высоким стандартам качества.

На данный момент предприятие «Лебедяньмолоко» продолжает инвестировать в расширение и модернизацию производства с объёмом инвестиций более пяти миллиардов рублей. Компания входит в число 20 крупнейших заводов и 15 ведущих производителей молочных брендов в России.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама

Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить