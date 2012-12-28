Компания «Лебедяньмолоко» вошла в топ-10 самых популярных молочных продуктов в России

По итогам 2024 года исследовательская компания NTech включила продукцию «Лебедяньмолоко» в число десяти самых востребованных молочных продуктов на российском рынке.

Пастеризованное молоко с массовой долей жирности 3,2%, заметно улучшило свои позиции по сравнению с прошлым годом, заняв 8-е место в рейтинге и укрепив свою популярность среди потребителей молочных продуктов по всей стране.





Ранее в другом рейтинге NTech компания «Лебедяньмолоко» заняла первое место среди молочных брендов Центрального федерального округа (ЦФО), подтверждая свою сильную позицию и приверженность высоким стандартам качества.

На данный момент предприятие «Лебедяньмолоко» продолжает инвестировать в расширение и модернизацию производства с объёмом инвестиций более пяти миллиардов рублей. Компания входит в число 20 крупнейших заводов и 15 ведущих производителей молочных брендов в России.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама



