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В России
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56 минут назад
Открылся самый большой в России театр юного зрителя
Губернатор в своей речи отметил:
«Друзья, мы присутствуем при уникальном событии. Сегодня в Калуге открывается лучший в стране Театр юного зрителя. Мы долго этого ждали, много над этим работали».
Современное здание возведено в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Площадь — 11 тыс. кв. метров. Технические средства, размещенные в двух зрительных залах – большом на 377 мест и малом на 91 место – позволят реализовать целый ряд новых творческих проектов, сообщили в Городском собрании Калужской области.
По площади калужский ТЮЗ считается самым большим в России.
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