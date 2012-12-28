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В России
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52 минуты назад
Число пенсионеров в России выросло до 41,1 млн человек
«Количество пенсионеров точно будет расти — как и актуальность НПФ. Многие россияне уже сейчас переводят в программу ПДС пенсионные накопления, сформированные в период с 2002 до 2014 года», — уточнил Беляков.
Общий объем пенсионных активов в России, находящихся как в НПФ, так и в Соцфонде, превысил 8,1 трлн рублей, добавил глава НАПФ. Россияне не должны бояться вкладываться в программу, потому что все фонды сохраняют финансовую устойчивость.
«За 10 лет на рынке не было ни одного случая банкротства НПФ, а последние два года число пенсионных фондов выросло», — добавил Беляков.
НПФ отдают приоритет защищенным активам, таким как облигации, которые стали более прибыльными в период рекордно высокой ключевой ставки в 21%, пояснил глава НАПФ. Благодаря этому некоторые фонды по итогам 2024 года показали доходность до 25% годовых.
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