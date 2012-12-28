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В России
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46 минут назад
Посол Сербии рассказал об условиях нового газового контракта с Россией
«Да, конечно, Сербии нужно намного больше российского газа. Точных сроков подписания контракта нет, но нужно сделать всё, чтобы поставки различных продуктов, в том числе газа, продолжались», — cказал дипломат.
Срок действия предыдущего долгосрочного контракта между странами закончился весной 2025 года, однако в мае его действие было продлено до 30 сентября. Об этом сообщил директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.
По его словам, Белград будет получать 6 млн куб. м по цене €290 за тыс. куб. м. Это позволит Сербии заполнить газовые хранилища перед отопительным сезоном.
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