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В России
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46 минут назад

Посол Сербии рассказал об условиях нового газового контракта с Россией

В рамках переговоров по новому газовому контракту между Россией и Сербией обсуждается увеличение объемов поставок природного топлива, заявил «Известиям» сербский посол в РФ Момчило Бабич. Он также отметил, что этот вопрос был решен на встрече президентов двух стран во время визита Александра Вучича в Москву 9 мая. Однако сроков подписания нового контракта, как и возможных объемов поставок, пока нет, сообщают  «Известия».

«Да, конечно, Сербии нужно намного больше российского газа. Точных сроков подписания контракта нет, но нужно сделать всё, чтобы поставки различных продуктов, в том числе газа, продолжались», — cказал дипломат.

Срок действия предыдущего долгосрочного контракта между странами закончился весной 2025 года, однако в мае его действие было продлено до 30 сентября. Об этом сообщил директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

По его словам, Белград будет получать 6 млн куб. м по цене €290 за тыс. куб. м. Это позволит Сербии заполнить газовые хранилища перед отопительным сезоном.
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