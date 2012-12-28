В России
8 минут назад
Гуманоид принял участие в заседании по промышленной автоматизации и роботизации
В условиях кадрового дефицита автоматизация становится ключевым инструментом роста производительности. На встрече обсудили не только успехи местных предприятий в этой сфере, но и барьеры, сдерживающие внедрение инноваций.
В рамках Дня российского предпринимательства участники отметили вклад МСП, который формирует около 30% валового регионального продукта. В 2024 году на поддержку этого сектора направлено почти 300 млн рублей, включая программы стимулирования автоматизации.
Предприниматели выразили готовность к кооперации и обмену опытом. Среди прозвучавших предложений – создание на базе Агентства развития бизнеса специализированного Центра роботизации для консультационной и методической помощи компаниям.
К 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Регион уже входит в число лидеров, и важно сохранить эту позицию за счёт не только крупных предприятий автопрома и фармацевтики, но и малого бизнеса. Все озвученные инициативы будут проработаны, в том числе на федеральном уровне, сообщает ik.news/kaluga.
Фото: t.me/Shapsha_VV
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