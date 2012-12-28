В России
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5 минут назад
В Калуге подросток получил ожоги при попытке достать баллончик из костра
Случай был обнародован в социальных сетях, после чего полиция начала проверку.
Выяснилось, что подросток состоит на учете в ПДН, с ним ведется профилактическая работа. Бытовые условия проживания признаны удовлетворительными. Фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей не выявлено.
Полиция завершает служебную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ, сообщает ik.news/kaluga.
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