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10 минут назад
В Большой театр вернулся балет «Конек-Горбунок»
Музыкальным руководителем премьеры стал гендиректор Большого театра Валерий Гергиев. В спектакле заняты ведущие солисты балетной труппы. «Известия» побывали на премьере.
Стоимость билетов на постановку внушительная. Цена в партер — 50 тыс. рублей. Кроме того, появились литерные ряды — А и B. Это значит, купив билет в первый ряд, зритель окажется на третьем от оркестровой ямы. Самое дешевое сидячее место на галерке — 5 тыс. А стоячий билет — 1250 рублей, но раздобыть его сложно.
Хронометраж произведения Щедрина — 2 часа 40 минут. Хореограф Максим Петров слегка купировал оригинал, но также и вернул в спектакль номера, которые не исполнялись в других постановках.
Художницу на постановку в Большой пригласил Петров — за оформление спектакля отвечала Юлиана Лайкова. Она решила отдать предпочтение сдержанному оформлению спектакля. В костюмах героев преобладает серый цвет. В том же холодном оттенке выполнены и декорации. Монохромный серый она разбавляет акцентами красного. Сочетание этих цветов в одежде — классика.
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