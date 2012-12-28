В России
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15 минут назад
На кошельках владельца серверов Hydra арестовали больше 649 млн рублей в криптовалюте
Из показаний самого Павлова следует, что за поддержку работоспособности серверов он получал на свои криптокошельки вознаграждение около 15 млн рублей в год в виде зарплаты и бонусов.
Эти средства мужчина, по его словам, не обналичивал, рассчитывая заработать на росте курсов криптовалют. Для расходов на поддержание сервиса Павлов дополнительно получал деньги от владельцев Hydra наличными.
Только на аренду и обслуживание серверов немецкой компании Hetzner уходило 1,5-2 млн рублей в месяц. Для возмещения затрат топ-менеджеры Hydra периодически высылали Павлову курьеров с наличностью в сумках.
Годовой оборот самого маркетплейса к моменту закрытия составлял до $1,7 млрд, а за все пять лет существования площадки объем сделок на ней составил около $5 млрд. Такие суммы следуют из подсчетов криптовалютных транзакций нью-йоркской компании Chainalysis. Похожих оценок придерживаются и российские специалисты, допрошенные по делу.
Сотрудник Росфинмониторинга оценил непосредственный доход площадки в размере от 2 до 5% от совершаемых сделок. В свою очередь, выступавший в суде участник расследования настаивал, что только чистая прибыль создателей Hydra с учетом сопутствующих сервисов составляла около 100 млрд рублей в год.
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