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47 минут назад
Вертолет «Ростеха» эвакуировал туриста с вулкана Вилючинский
"Вертолет Национальной службы санитарной авиации (НССА) Ростеха эвакуировал с вулкана Вилючинский на Камчатке 30-летнего мужчину. Он получил серьезную травму ноги во время восхождения, и ему потребовалась экстренная медицинская помощь", - сообщили в "Ростехе".
Медицинский вертолет Ми-8 прибыл к склону вулкана в течение 25 минут после поступления заявки. Поиск и подготовка пострадавшего заняли полтора часа. На санях "Акья" спасатели спустили туриста к воздушному судну. Он доставлен в Камчатскую краевую больницу.
Бригада медиков диагностировала у него перелом нижней конечности. Всего спасательная операция продлилась семь часов.
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